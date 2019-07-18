ФОРЭС наградили премией в области экологии и ресурсосбережения

Лауреатом премии ECO BEST AWARD 2019, вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения, стала уральская компания "ФОРЭС". Ее проект, представленный на соискание этой общественной награды, был отмечен в номинации "Проект года". Вручение наград состоялось 13 июля в рамках фестиваля ECO LIFE FEST, который прошел в Москве в Измайловском парке.

Основой проекта "Фильтры для облаков", высоко оцененного экспертами премии, стало опережающее развитие газоочистных систем, которым постоянно занимается "ФОРЭС". Только за 2017-2018 годы компания вложила в модернизацию своего производства около 3 млрд рублей. При этом 344 млн рублей - практически каждый десятый рубль - были инвестированы в природоохранные мероприятия. Результатом стал более чем полуторакратный запас экологических мощностей. Он позволяет компании постепенно увеличивать производство керамических гранул - пропантов, соблюдая природоохранные нормативы на границах санитарно-защитных зон своих предприятий.

За 17 лет своей производственной деятельности "ФОРЭС" уже трижды обновила свои аспирационные системы. Сегодня на заводах компании работают около 200 современных рукавных фильтров, которые улавливают более 99% попадающей в них пыли. Будучи ценным сырьем, она опять возвращается в производство. Кроме того, на двух из трех основных площадок компании и ее партнеров благодаря станциям очистки отсутствуют хозяйственно-бытовые стоки: полученная из них техническая вода также передается в производство и выпаривается.

Отсюда и те самые облака пара, которые упомянуты в названии проекта. Из-за высокой температуры и влажности в одном из технологических звеньев - на башенно-распылительных сушилах (БРС) - долго пришлось использовать газопромыватели. Нужный уровень очистки они тоже обеспечивали, но без необходимого запаса. И только в 2018 году партнеры компании - челябинская фирма "Албокос" - предложили нужное инженерное решение и эффективные фильтрующие материалы, только что появившиеся на мировом рынке.

Проведенный в прошлом году эксперимент с установкой рукавных фильтров на трех БРС (по одному на каждом из трех основных заводов) оказался успешным. К концу 2019 года такими фильтрами будут оснащены все 14 оставшихся БРС.

В реализацию всей программы компания вкладывает в общей сложности около 170 млн рублей. Однако экономическая сторона решения экологических задач затратами не исчерпывается. Примерный подсчет показывает, что замкнутый характер основной технологии, а также установка все более совершенных очистных систем позволяет компании ежегодно экономить свыше 110 млн рублей.

Частью проекта стало и расширение экологического мониторинга, который постоянно ведет на своих предприятиях "ФОРЭС". В 2018 году программа расширенного мониторинга была реализована в Асбесте. Сейчас, в 2019 году, подобную программу осуществляет партнер компании - шадринский завод "Технокерамика".

В ряде других номинаций премией ECO BEST AWARD 2019 были отмечены предприятия, производящие экологически чистую продукцию. Лауреатами также стали компании, образовательные учреждения и некоммерческие организации, содействующие, например, организации сбора и переработки отходов, очистке загрязненных территорий, экологическому просвещению.

В состав Экспертного Совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор - Фонд "Социальные проекты и программы".

Компания "ФОРЭС" www.foresltd.com

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года на семи производственных площадках в Свердловской и Курганской областях по уникальной собственной технологии выпускает пропанты - материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская около 100 тысяч тонн пропанта в месяц, занимает примерно 60% российского рынка.

Контакт: Андрей Расторгуев, зам. исп. директора ООО "ФОРЭС" по связям с общественностью. Телефон: +7 (912) 66-16-700. Электронная почта: pr@foresltd.ru.

Пресс-релиз предоставлен ООО "ФОРЭС"