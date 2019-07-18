В Екатеринбурге приставы нашли в квартире 25 нелегальных питомцев

Чтобы проникнуть в "нехорошую" квартиру, судебным приставам Кировского райотдела Екатеринбурга пришлось пойти на хитрость. Они представились сантехниками, которым необходимо осмотреть и заменить якобы изношенные трубы.

Как рассказали в пресс-службе областного управления УФССП, вместе с ними должны были войти и представители наймодателя, сдавшего квартиру по договору соцнайма одинокой женщине. Они хотели побеседовать с должницей и проверить жалобы соседей на то, что фактическое число постояльцев намного превышает заявленное. В обычном порядке жилица отказывалась пустить проверяющих в квартиру, поэтому они обратились за помощью в надзорное ведомство.

Оснований для отказа "сантехникам" квартирантка не нашла, и распахнула перед ними дверь. Причину необычной замкнутости хозяйки удалось установить сразу - она в буквальном смысле слова бросилась в глаза. Гостей встретил целый зоопарк - 10 кошек и 15 собак. Четвероногих питомцев екатеринбурженка старательно прятала от посторонних глаз, но, говорят, их выдал запах, просочившийся наружу.

- Судебные приставы составили акт о доступе в жилое помещение, взыскатель осмотрел квартиру и также составил соответствующий акт. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме, - подытожили в УФССП по Свердловской области.