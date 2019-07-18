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18.07.2019,  
11:42
Текст:  Екатерина Призова

Войска ЦВО в полном составе подняты по тревоге

Соединения и части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 14-й армии ВВС и ПВО, а также российские военные базы в Таджикистане и Киргизии в полном составе подняты по тревоге: в Центральном военном округе стартовали учения, которые продлятся до конца недели.

"В тренировке задействованы соединения и воинские части, дислоцированные в Туве, Башкирии, Удмуртии, Кемеровской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях", - передает пресс-служба ЦВО.

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Оперативный состав органов военного управления и подразделения обеспечения выдвинутся в районы развертывания полевых подвижных пунктов, отработают уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций.

"Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками", - подчеркнули в округе.

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Фото: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org
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