Житель Тюменской области угнал трактор и поехал в магазин

В селе Вагай ночью задержали пьяного тракториста, который ехал на спецтехнике в магазин.

"Инспекторы ДПС, находясь на дежурстве, остановили трактор, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Правоохранители попросили предъявить документы, в том числе - путевку на выезд трактора. У водителя ничего при себе не оказалось, кроме этого, он был не трезв", - рассказали в пресс-службе управления МВД Тюменской области.

Любителя ночных поездок задержали и доставили в отдел.

Выяснилось, что он работал у местного предпринимателя трактористом. Задержался в тот день на работе, выпил и решил съездить в магазин за сигаретами. Для этого он угнал трактор, на котором трудился. Конечно же, работодатель разрешения на выезд спецтехники не давал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 "Неправомерное завладение транспортным средством". Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.