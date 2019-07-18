Т-72АВ с работающей противоракетной системой Sarab попал на видео

В Сети появилось видео из района боевых действий в провинции Хама, на котором показан Т-72АВ, принадлежащий элитному соединению сирийских правительственных войск "Силы тигра".
"Семьдесят второй" ведет огонь по противнику. Затем, чтобы не попасть под ответный обстрел террористов, он разворачивается и отходит в тыл. Ствол 125-мм орудия остается направленным в сторону возможного нападения. При этом Sarab также продолжает работать, видны его светящиеся "глазки".
Впервые о наличии этого разработанного сирийскими инженерами противоракетного средства стало известно еще в 2015 году.
"Скворечники", предназначенные для затруднения наведения управляемых ракет, были замечены на разнообразной технике: как на старых танках Т-55 и Т-62, так и на более современных Т-72, боевых машинах пехоты БМП-1, зенитных самоходных установках ЗСУ-23-4 "Шилка" и пикапах с вооружением.
Позже появились более совершенные варианты. Благодаря применению этих средств сирийскому командованию удалось значительно снизить потери.
T72AV with SARAB system "BIRD CAGES" @I30mki @Ninja998998 pic.twitter.com/yLQHjloP2U— ZOKA (@Zola_200) 18 июля 2019 г.