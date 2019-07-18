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Умерла бывшая жена Леонида Харитонова, актриса Джемма Осмоловская

Новости
    18.07.2019, 14:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра, кино и телевидения Джемма Григорьевна Осмоловская скончалась 15 июля в возрасте восьмидесяти лет после сражения с раком.

Об этом сообщает портал "Театрал" со ссылкой на пресс-службу РАМТа, в котором актриса служила с 1964 года.

Джемма Осмоловская родилась 24 августа 1938 года. Окончила школу-студию МХАТ в 1964-м и сразу была принята в труппу Российского академического молодежного театра в Москве.

Экранный дебют - 1957 год, "Повесть о первой любви" (Ольга Кежун). В 1957-м сыграла Катю в знаменитой лирической комедии с элементами детектива "Улица полна неожиданностей".

На съемках познакомилась с Леонидом Харитоновым, сыгравшим в ленте главную мужскую роль. Они поженились - ради Джеммы Харитонов бросил первую супругу, прославленную актрису с трудной биографией Светлану Сорокину, но и новый его брак был недолгим.

Далее в фильмографии Асмоловской - картины и телефильмы "Бессонная ночь", "Мы, двое мужчин", "При попытке к бегству", "Сон с продолжением", "Посвящение в любовь".

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