Новости

Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400 22:16
"Нефтчи" стал соперником "Арсенала" в Лиге Европы 22:08
Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами 21:48
Владимир Путин подписал закон о "билетной мафии" 21:15
В Донбассе скончалась раненная украинскими военными женщина 21:04
Посольство РФ: В Мюнхене пропали две гражданки России 20:59
В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов 20:58
В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 21:04
Рубрика: В мире

В Донбассе скончалась раненная украинскими военными женщина

Женщина, раненная украинскими военными в Донбассе, скончалась в больнице. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу

"Пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7 от полученных ранений скончалась в больнице женщина 1951 года рождения", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Источник уточняет, что у женщины были диагностированы проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения нескольких органов и травматический шок второй степени.

Обстрел территории ДНР из минометов, в результате которого была ранена женщина, произошел в четверг, 18 июля. Силы ВСУ вели его из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Напомним, что в Донбассе сейчас формально действует режим весеннего перемирия.

Перемирие, обмен пленными и мост в Станице. О чем договорились в Минске
В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе