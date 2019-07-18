В Донбассе скончалась раненная украинскими военными женщина

Женщина, раненная украинскими военными в Донбассе, скончалась в больнице. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7 от полученных ранений скончалась в больнице женщина 1951 года рождения", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Источник уточняет, что у женщины были диагностированы проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения нескольких органов и травматический шок второй степени.

Обстрел территории ДНР из минометов, в результате которого была ранена женщина, произошел в четверг, 18 июля. Силы ВСУ вели его из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Напомним, что в Донбассе сейчас формально действует режим весеннего перемирия.