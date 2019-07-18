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Рубрика: В мире

В Исландии впервые за 17 лет отказались от добычи китов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этим летом, впервые за последние 17 лет, исландские рыбаки отказались от добычи китов. Причиной стало резкое падение спроса на мясо морских млекопитающих, в особенности в Японии.

Об этом сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на генерального директора одной из рыболовецких компаний. По его словам, в подобной ситуации нет смысла выходить в море и охотиться на этих животных. Для внутреннего потребления небольшое количество китового мяса будет импортировано из Норвегии.
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту

Вместо охоты на финвалов и малых полосатиков исландские рыбаки займутся добычей морских ежей, спрос на которых активно растет. Об отказе от вылова китов объявил и исландский институт морских исследований, пишет ТАСС.

Напомним, первого июля, после 31-летнего перерыва, Япония возобновила китобойный промысел в коммерческих целях. Ранее, 30 июня истек срок членства этой страны в Международной комиссии по промыслу китов. О своем выходе из организации японское правительство объявило еще в декабре прошлого года, за что подверглось критике со стороны ряда государств.

Китобойный промысел японцами ведется в пределах исключительной экономической зоны островного государства. Официальный Токио установил квоту, в соответствии с которой до конца текущего года разрешается поймать не более 227 китов трех видов.

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