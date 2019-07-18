В Исландии впервые за 17 лет отказались от добычи китов

Этим летом, впервые за последние 17 лет, исландские рыбаки отказались от добычи китов. Причиной стало резкое падение спроса на мясо морских млекопитающих, в особенности в Японии.

Об этом сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на генерального директора одной из рыболовецких компаний. По его словам, в подобной ситуации нет смысла выходить в море и охотиться на этих животных. Для внутреннего потребления небольшое количество китового мяса будет импортировано из Норвегии.

Вместо охоты на финвалов и малых полосатиков исландские рыбаки займутся добычей морских ежей, спрос на которых активно растет. Об отказе от вылова китов объявил и исландский институт морских исследований, пишет ТАСС.

Напомним, первого июля, после 31-летнего перерыва, Япония возобновила китобойный промысел в коммерческих целях. Ранее, 30 июня истек срок членства этой страны в Международной комиссии по промыслу китов. О своем выходе из организации японское правительство объявило еще в декабре прошлого года, за что подверглось критике со стороны ряда государств.

Китобойный промысел японцами ведется в пределах исключительной экономической зоны островного государства. Официальный Токио установил квоту, в соответствии с которой до конца текущего года разрешается поймать не более 227 китов трех видов.