В Сеть попали фото нового планшета Samsung Galaxy Tab S6

В интернете появились официальные фотографии нового планшета от Samsung. Изображения новинки опубликовал портал Slashleaks.

Galaxy Tab S6 получит 10,5-дюймовый экран, двойную основную камеру на 13 и 5 Мп и фронтальную на 8 Мп. Работать гаджет будет на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855 SoC.

Также в числе известных характеристик - 6 Гб оперативной и 128 ГБ (с возможностью расширения до 256 Гб) встроенной памяти и Android 9 Pie в качестве операционной системы.

На фотографиях видно, что стилус будет располагаться не в обычном месте - внутри планшета, а на задней панели. Он закреплен под камерой.

Как уточняет ресурс Androidheadlines, не исключено что S Pen наделят функцией беспроводной зарядки и будет поддерживать Bluetooth. Кроме того, предполагается, что датчик отпечатков пальцев будет располагаться под дисплеем.

На планшете нет разъема для наушников: на фото виден порт USB Type-C и четыре динамика.

Гаджет выйдет в нескольких цветовых вариантах, включая синий, коричневый и серый. Предполагается, что Samsung представит новый планшет 7 августа.