В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина

В США освободили из заключения жителя штата Айдахо Кристофера Таппа, который был осужден в 1998 году на пожизненное заключение по делу об изнасиловании и убийстве 18-летней Анги Райе Додж. Это стало возможным после ареста настоящего убийцы, сообщает портал Idahostatesman.

В июне 1996 года Додж была убита при неизвестных обстоятельствах. Полиция взяла образцы крови у двадцати молодых мужчин, посетивших ту же прогулочную яхту, что и девушка. Однако так и не вышла на след убийцы.

Позднее был арестован друг погибшей Бен Хоббс. Однако ДНК его не совпадало со следами, оставленные на одежде пострадавшей. В свою очередь, Хоббс в числе общих знакомых назвал Кристофера Таппа, проживавшего по соседству с девушкой. Следователи допрашивали его, как позднее выяснилось, с процессуальными нарушениями. Тапп не выдержал двадцатичасового допроса и признался, что знает имя убийцы. Однако его сведения не подтвердились. После чего Таппа самого обвинили в убийстве первой степени. Присяжным показалось подозрительным поведение молодого человека, которому на момент преступления исполнился 21 год.

В 2015 году после смены прокурора дело Таппа было пересмотрено. Убийцу Анги Додж нашли по следам ДНК. Он является жителем Луизианы. Следствие доказало, что он посещал Айдахо именно в то время, когда погибла девушка. Кристофер Тапп был освобожден в зале суда, его с радостью обняли родственники.

"Теперь мне надо строить жизнь заново, прежде всего, найти работу, чтобы почувствовать себя независимым", - сказал он журналистам.

В настоящее время решается вопрос о компенсации бывшему заключенному в результате ошибки судебной системы.