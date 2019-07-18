Vivo анонсировала новый смартфон S1

Устройство получило дисплей 6,38 дюйма с каплевидным вырезом, разрешение ﻿экрана ﻿Super AMOLED - Full HD+. В вырезе скрывается селфи-камера 32 Мп, а в экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон получил чип Helio P65 с восемью ядрами от MediaTek. Оперативной памяти - 4 Гб, флеш-накопитель имеет емкость 128 Гб. Аккумулятор - емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Тройная камера - имеет разрешение16 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Vivo S1 работает на фирменной операционке Funtouch OS 9 на базе девятой версии Android.

Стоимость устройства в Китае 1788 юаней (около 16,3 тысячи рублей). Известно, что за пределами КНР смартфон будет продаваться под другим названием. Информации о том, придет ли устройство в Россию, нет.