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Vivo анонсировала новый смартфон S1

18.07.2019,  
15:04
Текст:  Владимир Болотин
Компания Vivo представила очередной смартфон с безрамочным экраном и тройной камерой. В Китае модель получила индекс S1.
Фото: fonearena.com Фото: fonearena.com
Фото: fonearena.com

Устройство получило дисплей 6,38 дюйма с каплевидным вырезом, разрешение ﻿экрана ﻿Super AMOLED - Full HD+. В вырезе скрывается селфи-камера 32 Мп, а в экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон получил чип Helio P65 с восемью ядрами от MediaTek. Оперативной памяти - 4 Гб, флеш-накопитель имеет емкость 128 Гб. Аккумулятор - емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Тройная камера - имеет разрешение16 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Vivo S1 работает на фирменной операционке Funtouch OS 9 на базе девятой версии Android.

Стоимость устройства в Китае 1788 юаней (около 16,3 тысячи рублей). Известно, что за пределами КНР смартфон будет продаваться под другим названием. Информации о том, придет ли устройство в Россию, нет.

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