Постановление правительства Брянской области от 18 июля 2019 года № 304-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за II квартал 2019 года"

Новости

На Колыме пропал директор горнодобывающей компании 09:05
Самолет Самара - Сургут совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге 08:58
В Якутии задержаны граждане Таджикистана за пропаганду экстремизма 08:52
Дождливо и холодно будет сегодня в столичном регионе 08:45
В Приамурье снимут фильм о выдающемся дипломате Российской империи 08:44
В приморском заповеднике катер получил пробоину 08:35
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв 08:32
Названа причина тяжелых заболеваний печени у непьющих людей 08:28
Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде 08:17
Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ 07:58
В Приморье заведено уголовное дело о ДТП с шестью погибшими 07:36
Военный вертолет рухнул в Сербии 07:21
Олимпийский чемпион продаст медали ради помощи близкому человеку 07:08
Генпрокуроры РФ и Монголии договорились беречь Байкал 06:57
Удар молнии стал причиной закрытия японского аэропорта Нагоя 06:10
Индия озвучила условие для приобретения истребителей Су-57 05:18
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево 04:52
Полиция Бразилии приостановила расследование против сына президента страны 04:40
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки охотятся в Охотском море 04:30
Видео: Беспилотник в виде летающей кастрюли появился в Швейцарии 04:11
В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама 03:20
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента 03:10
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела 02:40
Пассажир упал на рельсы Сокольнической линии московского метро 02:00
Тегеран не подтвердил потерю "сбитого ВМС США" дрона 18.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 июля 2019 г.

Постановление правительства Брянской области от 18 июля 2019 года № 304-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 19 июля 2019 г.

В соответствии с законами Брянской области от 5 апреля 2013 года 14-З "О потребительской корзине в Брянской области", от 9 июня 2005 года 42-З "О прожиточном минимуме в Брянской области", постановлением Правительства Брянской области от 19 февраля 2016 года № 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за II квартал 2019 года в расчёте на душу населения 10 905 рублей, для трудоспособного населения - 11 721 рубль, пенсионеров - 9 058 рублей, детей - 10 606 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняющий обязанности Губернатора А.Г.Резунов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Индия озвучила условие для приобретения истребителей Су-57
Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Пассажир упал на рельсы Сокольнической линии московского метро
Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента
Проекты
Кинократия
Кинократия
Четыре грядущие замены "Игре престолов"
Русское оружие
Русское оружие
Ядерный "Буревестник": новая крылатая ракета станет "оружием возмездия"