Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.07.2019,  
12:38
Текст:  Николай Грищенко

"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео

В пограничном Сувалкском коридоре состоялось грандиозная имитация танкового сражения. С одной стороны наступали боевые машины пехоты БМП-1, немецкие танки Leopard и польские танки PT-91 Twardy, являющиеся лицензионным клоном советского танка Т-72М1. С другой - атаковали американские бронемашины Bradley и танки M1 Abrams.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае

Как сообщает командование Боевой группы НАТО в Польше, кроме польских частей в "эпическом сражении" у деревни Bemowo Piskie приняли участие военнослужащие США, Хорватии, Румынии и Великобритании, были задействованы 30 единиц бронетехники.

Организаторы не скрывают, что мероприятие имело фестивальную направленность - статичная демонстрация техники, показательные выступления и стрельбы с большим количеством спецэффектов. Под восторженные крики зрителей многотонный Abrams с легкостью давил легковые автомобили.

Апофеозом военного шоу стало "сражение" бронетехники. Вначале в атаку пошла 15-я механизированная бригада Польши. На кадрах ролика видны наступающие в плотном строю БМП и танки поддержки Leopard и PT-91. Затем следует контрудар, и перед зрителями предстают во всей красе американские Abrams, а с воздуха их прикрывают ударные вертолеты Hind - модернизированные версии советского Ми-35П.

По мнению экспертов, участившиеся в НАТО мероприятия фестивального характера продиктованы стремлением копировать российский опыт динамических показов. Ведь тактические приемы, демонстрируемые на международном фестивале "Армия", "Танковый биатлон" и "Армейских играх", набирают все большую популярность в мире.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org
Болезнь Лайма: США заподозрили в потере контроля над боевыми клещами 18.07.2019
Специальный триатлон спецназа Росгвардии и МВД показали на видео 16.07.2019
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 15.07.2019
учения
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Ядерный "Буревестник": новая крылатая ракета станет "оружием возмездия" 18.07.2019
Войска ЦВО в полном составе подняты по тревоге 18.07.2019
Пуск "убийцы крейсеров" сняли на видео 15.07.2019
танки
Как лошади, собаки и птицы участвовали в боевых действиях 17.07.2019
"Реактивные" Т-80УЕ-1 продемонстрируют свою мощь на танковом биатлоне 16.07.2019