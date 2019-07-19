Новости

Гилерме остается в "Локомотиве" еще на три года 18:08
Глава FIG поблагодарил РФ за юниорский ЧМ по художественной гимнастике 18:05
Hyundai подготовил для Solaris новый мотор 18:03
Аэрофлот признан лучшей компанией Европы по пунктуальности полетов 17:48
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17 17:48
Зеленский уволил посла Украины в США по политическим причинам 17:47
"Ростов" пригрозил "Арсеналу" санкциями за Мирзова 17:45
Студенты подготовили иконы для Царских врат на острове Кижи 17:42
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 17:27
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд 17:26
В Дании найдена 1000-летняя могила славянской валькирии 17:21
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара 17:20
В ДНР снова подтвердили приверженность Минским соглашениям 17:17
Полиция разыскивает лыжника, насмерть сбившего женщину в Москве 17:02
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ 17:01
Водолазы обследуют озеро Халега, где расстреляли бойцов РККА 16:57
Названа стоимость отдыха Месси и его семьи на Карибах 16:56
Два участника нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на 15 лет 16:52
МИД указал на бесполезность новых антироссийских санкций США 16:46
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП под Калининградом 16:42
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор 16:37
В Геленджике изъяли 15 измученных животных 16:34
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой 16:29
Петербурженка "похоронила" дочь во дворе многоэтажки 16:29
Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 18:08
Рубрика: Спорт

Гилерме остается в "Локомотиве" еще на три года

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с голкипером сборной России Маринато Гилерме. Финансовая сторона сделки не сообщается.

Ранее сообщалось об интересе к Гилерме со стороны "Спартака" и "Зенита". Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками признался, что не в состоянии повторить предложение "одного московского клуба". И все же сторонам удалось договориться. И слухи об интересе со стороны других клубов явно подействовали на "Локомотив", который постарался сделать игроку достойное предложение. Переподписание Гилерме может помочь клубу наладить отношения с болельщиками.

"Ростов" пригрозил "Арсеналу" санкциями за Мирзова

По информации "Спорт-Экспресс", зарплата игрока составит 2,3 млн евро в год.

- Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс, - сказал Гилерме официальному сайту "Локомотива". - У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три - это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!

- Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! - отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. - Гилерме - сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!

Гацкан покинет "Ростов" после матча против "Спартака"
Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона