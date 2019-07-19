Гилерме остается в "Локомотиве" еще на три года

Московский "Локомотив" объявил о продлении контракта с голкипером сборной России Маринато Гилерме. Финансовая сторона сделки не сообщается.

Ранее сообщалось об интересе к Гилерме со стороны "Спартака" и "Зенита". Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками признался, что не в состоянии повторить предложение "одного московского клуба". И все же сторонам удалось договориться. И слухи об интересе со стороны других клубов явно подействовали на "Локомотив", который постарался сделать игроку достойное предложение. Переподписание Гилерме может помочь клубу наладить отношения с болельщиками.

По информации "Спорт-Экспресс", зарплата игрока составит 2,3 млн евро в год.

- Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс, - сказал Гилерме официальному сайту "Локомотива". - У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три - это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!

- Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! - отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. - Гилерме - сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!