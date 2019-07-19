Китай и Россия будут расширять двустороннюю торговлю

Такое заявление министерства коммерции КНР прозвучало после встречи министра коммерции Чжун Шаня и министра экономического развития России Максима Орешкина в минувший вторник. Обсуждались торгово-экономические договоренности, достигнутые главами двух государств на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Будут предприняты усилия по ускорению продвижения нормативно-правового обеспечения в торгово-экономической сфере, улучшению деловой среды, а также углублению торгового сотрудничества по поставке соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции.

Россия стремится повысить товарооборот с КНР до 200 миллиардов долларов в год, сообщил российский министр. В прошлом году этот показатель достиг исторически рекордной отметки в 107 миллиардов долларов.