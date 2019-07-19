Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что решение украинского суда о продлении срока ареста руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому является чисто политическим. Об этом она завила на своей странице в Instagram.

- Кирилла Вышинского оставили под стражей до 19 сентября, - комментирует омбудсмен сегодняшнее решение Подольского районного суда Киева. - Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим. Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу.