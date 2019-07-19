"Очень странные дела": клюква, монстры, феминизм. Наш подкаст

Третий сезон "Очень странных дел" закончился на не очень-то оптимистичной, но громкой ноте. Сериал повзрослел, поумнел, начал говорить на актуальные взрослые темы, однако в то же время не стал далеко отходить от принесшей ему успех формулы: кричащая стилистика восьмидесятых, тысячи отсылок, теплая атмосфера одноэтажной Америки, вселяющиеся в людей монстры, тайные лаборатории, а также злодеи, которые открывают портал в мрачный параллельный мир, чтобы герои его закрыавли.

Следование успешной концепции или самоповторы? Действительно ли этот сезон был лучшим? Чего ждать от продолжений? Куда делся шериф Хоппер? Почему злые русские - это не плохо и зачем они здесь?

Эти вопросы, а также разные другие обсудили, с песнями и лирическими отступлениями, обозреватели "РГ" - редакторы проекта "Кинократия"