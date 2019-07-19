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"Очень странные дела": клюква, монстры, феминизм. Наш подкаст

Журнал
    19.07.2019, 21:00
Текст:   Алексей Литовченко,   Дмитрий Сосновский,   Илья Маршак
Третий сезон "Очень странных дел" закончился на не очень-то оптимистичной, но громкой ноте. Сериал повзрослел, поумнел, начал говорить на актуальные взрослые темы, однако в то же время не стал далеко отходить от принесшей ему успех формулы: кричащая стилистика восьмидесятых, тысячи отсылок, теплая атмосфера одноэтажной Америки, вселяющиеся в людей монстры, тайные лаборатории, а также злодеи, которые открывают портал в мрачный параллельный мир, чтобы герои его закрыавли.

Следование успешной концепции или самоповторы? Действительно ли этот сезон был лучшим? Чего ждать от продолжений? Куда делся шериф Хоппер? Почему злые русские - это не плохо и зачем они здесь? 

Эти вопросы, а также разные другие обсудили, с песнями и лирическими отступлениями, обозреватели "РГ" - редакторы проекта "Кинократия"

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