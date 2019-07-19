Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

Призовой форд Открытого чемпионата США по теннису впервые в истории тенниса окажется больше 57 млн долларов.

Организаторы US Open сообщили о значительном увеличении призового фонда турнира. В прошлом сезоне он составлял около 53 млн долларов, а в нынешнем превысит 57 млн. Победители турнира в одиночном разряде станут богаче на 3,85 млн долларов. В прошлом году призовые составили 3,8 млн.

Продолжают расти и призовые для тех, кто выбыл из турнира уже в первом раунде. Любопытно, что за последние годы эта сумма выросла более чем на 40%. Так что проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч долларов.

Кроме того, впервые в истории будет выделен бюджет теннисным ассоциациям для поддержки игроков, завершающих карьеру - по 500 тысяч долларов для WTA и ATP.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября.