Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги

Подмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Подпольные "банкиры" использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, чтобы привлечь деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании средств. По отработанной схеме рубли на фиктивных основаниях перечислялись на контролируемые банковские счета. После получения "нала" его передавали "клиентам", не забывая вычесть свою комиссию в 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот группы составлял более 100 миллионов рублей.

Для пресечения деятельности преступной группы правоохранители провели масштабную операцию в Москве, Московской области и Краснодарском крае, одновременно было проведено 23 обыска. "В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты более 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц", - рассказали в МВД. Задержаны шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.