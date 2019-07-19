В Воронеже избившему мужчину полицейскому ужесточили наказание

После протеста прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор 31-летнему начальнику отделения уголовного розыска одного из райотделов полиции. Ранее районный суд признал оперативника виновным в превышении полномочий.

В феврале 2018 года полицейский ворвался в дом 25-летнего парня и сломал хозяину ребро, добиваясь свидетельских показаний. Было возбуждено уголовное дело и, хотя правоохранитель все отрицал, районный суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запретом на работу в правоохранительных органах.

Решение было обжаловано и осужденным, и прокуратурой. Первый просил отменить приговор за недоказанностью вины, надзорное ведомство предлагало ужесточить наказание. Уголовный суд Воронежской области встал на сторону обвинения, изменив приговор на три года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре региона.