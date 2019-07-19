Восстановить купеческий особняк в Ельце помогут испанцы

Четыре испанских девушки приехали в липецкий райцентр Елец, чтобы помочь в реставрации старинной усадьбы купца Поваляева, сообщило ОТР.

О том, что в Ельце требуются добровольные помощники, студентки из Мадрида и Барселоны узнали в Сети - заявка была размещена на международном портале волонтерских проектов. Поскольку квалификации реставратора у девушек нет, работу им поручили несложную: очистить деревянный дом от старой краски. Девушки шлифуют стены наждачной бумагой и выковыривают шпателем кусочки краски из щелей.

- До этого мы работали на реставрации средневековых замков в Европе, убирали траву вокруг них. С деревянным зданием столкнулись впервые, - призналась Сильвия Эрерус. Для испанок приезд в Россию - возможность познакомиться с культурой нашей страны.

В первой половине дня гостьи бродят по Ельцу - там есть на что посмотреть - после обеда сиеста, а на объекте они появляются ближе к вечеру.

Усадьба купца Петра Поваляева выстроена в XIX веке традиционном для Ельца стиле: большой деревянный дом, украшенный резными наличниками. Часть резьбы утрачена, как и ворота, соединявшие господскую усадьбу с флигелем. После реставрации дом выкрасят с учетом цвета соседних соседних зданий, а деревянные ворота восстановят по образцу сохранившихся в городе.