СК проверит жестокое обращение в детсаду Смоленска

Смоленские следователи начали проверку после жалобы клиентки частного детского сада на насилие над ее ребенком.

Поводом для расследования стала жалоба родителей полуторагодовалой девочки. После месяца пребывания в садике ребенок стал нервным, на его руках появились синяки. Терпение матери кончилось, когда она увидела своего ребенка плачущим, с чужой соской во рту (от нее малышку отучили в 10 месяцев), при этом персонал не обращал на девочку никакого внимания, пишет смоленский портал Readovka. Разговор с директором детсада также не дал результата: руководитель нагрубила посетительнице, заявив напоследок: "Я вам ничего не должна!"

- Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель регионального управления СК России Наталья Зуева. Она отметила, что преступления против несовершеннолетних находятся на личном контроле главы управления.