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19.07.2019 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит жестокое обращение в детсаду Смоленска

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Смоленские следователи начали проверку после жалобы клиентки частного детского сада на насилие над ее ребенком.

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Поводом для расследования стала жалоба родителей полуторагодовалой девочки. После месяца пребывания в садике ребенок стал нервным, на его руках появились синяки. Терпение матери кончилось, когда она увидела своего ребенка плачущим, с чужой соской во рту (от нее малышку отучили в 10 месяцев), при этом персонал не обращал на девочку никакого внимания, пишет смоленский портал Readovka.  Разговор с директором детсада также не дал результата: руководитель нагрубила посетительнице, заявив напоследок: "Я вам ничего не должна!"

- Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель регионального управления СК России Наталья Зуева. Она отметила, что преступления против несовершеннолетних находятся на личном контроле главы управления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск
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