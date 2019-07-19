Чиновники говорят, что выделять средства на нормальную дорогу нет смысла.

Рабочие лошадки

Жители деревни Пустой Ярославль, что во Владимирской области, славятся огородничеством. Тут в больших количествах выращивают огурцы (в райцентре - Суздале - даже проводится Праздник огурца), лук, чеснок, капусту и картофель, а так же различную зелень - укроп, петрушку, щавель. Сладкие пироги с щавелем здесь вообще традиционно считались одним из главных угощений.

Старожилов, знающих рецепт, почти не осталось. Но главное - дома сохраняются их потомками, несмотря на отсутствие нормальной дороги и возможности подвезти стройматериалы. Не каждый согласится ехать по таким буеракам. Случись что - тут и пожарная машина застрянет, и скорая помощь. Автолавка в Пустой Ярославль давно не приезжает. Местные покупают хлеб в селе Кутуково, что стоит в семи километрах, на шоссе Владимир - Юрьев-Польский. Или привозят провизию из города. В этом году молоко стали доставлять соседи из Фомицино. Там - товарищи по несчастью, к ним тоже нет нормальной дороги.

В последние годы народ в Пустом Ярославле поднаторел не только в огородных работах, но и в дорожных. Несколько раз в год ярославцы выходят на ремонт дороги с лопатами, кирками и ломами. Народ активно работает, выравнивая строительный бой, который заменяет песок и гравий.

Подключается и тяжелая техника - в деревне есть три трактора (один не на ходу). Так же хорошо себя показали уазики - они не только преодолевают склизкие ухабы, но и растаскивают мешки с бетонным крошевом, которое потом выравнивается тракторным плугом, совком или лопатой.

XXI век - и губернский город Владимир в 25 километрах. Но тут все как и сто, и двести лет назад. Раньше это была барщина. И теперь дорожная повинность, в том или ином виде, сохраняется.

Но в Пустом Ярославле никогда не жаловались, а тянули лямку, как лошадки, латая дорогу тем, что есть под рукой. Но всякий раз земля с аппетитом всасывает в себя битый кирпич и бетонные обломки. Кстати, еще в конце XIX века местные предпочитали пахать на лошадях в сухую погоду, потому что в сырую лошадь в этом жирном черноземе сильно "вязла".

Дорожные работы

Этот дождливый июль выбил местных из сил. Сильнейшие дожди сделали дорогу почти непроезжей. Все труды - а последний дорожный субботник был в конце июня - утонули в дорожной жиже.

- Это не дело, конечно, нужна нормальная дорога, - снова и снова говорят на родине русского бездорожья.

Так с некоторых пор то ли в шутку, то ли всерьез стали называть Пустой Ярославль. Ремонтные работы в исполнении местных пару лет назад даже показали по Первому каналу, но и это решению проблемы на региональном уровне не помогло.

В Пустом Ярославле уверены, что если дорога и появится, бездорожья на его родине хватит всем.

На дорожных работах задействовано, как правило, мужское население. Но вот, например, ранней весной мостить булыжником, кирпичом и кусками застывшего цементного раствора подъезд к самодельной переправе через речку Колочку пришли женщины.

Мужикам дали отдохнуть, объясняли они.

Тут не забывают, что булыжник в руках и оружием пролетариата может стать. Но чтобы привлечь внимание к родине русского бездорожья, в Пустом Ярославле идут мирным путем. В прошлом году, например, приняли участие в конкурсе "Самая красивая деревня Владимирской области". И неожиданно заняли третье место, получив премию - 30 тысяч рублей.

Пускать их на ремонт дороги не стали, потому что это капля в море - и купили несколько новых светодиодных фонарей, осветили улицы.

Праздничное настроение

Вообще-то Суздальский районный суд еще в 2017-м обязал администрацию района привести автомобильную дорогу Козики - Петраково - Пустой Ярославль - Фомицыно в соответствие с требованиями ГОСТ. Фактически, построить ее.

Об асфальте и речи нет, тут мечтают хотя бы о "дороге с гравийным покрытием или асфальтной крошкой". Но и такое полотно обойдется примерно в 100 миллионов рублей. Эту сумму назвал на встрече с жителями Пустого Ярославля заместитель главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению Александр Авсеенок.

Недавно в селе Новоалександрово - центре сельского поселения - представили проект планировки дороги. Посмотрели на него и жители Пустого Ярославля, которым представитель районной администрации сообщил, что ответ департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по поводу строительства дороги - отрицательный.

Там, очевидно, руководствуются тем, что в деревне прописан только один человек и нет социально значимых объектов. Действительно, от здания школы постройки конца XIX - начала ХХ века остался только остов.

Про колхозные постройки давно ничего не напоминает. В конце 1980-х деревню вообще чуть не сровняли с землей, чтобы устроить военный полигон. Но Пустой Ярославль оказался удивительно живуч. Главное - никогда не пустовал. И сейчас есть те, кто хотел бы жить в Пустом Ярославле постоянно, заниматься хозяйством. Но без дороги, особенно зимой, тут совсем тяжело. Можно, конечно, говорить про возрождение русской деревни, но если не помогать - вот хотя бы с дорогой - слова так и останутся словами.

Пока есть возможность отдохнуть от дорожных работ и не пришла пора уборки урожая - в деревне решили устроить праздник. В этом году Пустому Ярославлю 515 лет - он упоминается в жалованной грамоте Ивана III митрополиту Московскому Симону в 1504 году.

Последний раз собирались так на 500-летие. Может, и пирогов с щавелем по старинным рецептам по случаю праздника кто-то испечет. Пустой Ярославль зовет всех на праздник 27 июля. Если проедете, конечно...