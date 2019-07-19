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19.07.2019 09:15
Проект: В регионах

До конца года Забайкалье получит 3,4 млрд рублей по "Единой субсидии"

Текст: Инесса Доценко
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Чите совещание, на котором обсудили реализацию плана социального развития центров экономического роста региона. В рамках этого плана Забайкальскому краю до конца 2021 года предстоит выполнить 73 мероприятия. На них по линии Минвостокразвития выделено 9,4 миллиарда рублей "Единой субсидии": в 2019 году - 3,4 миллиарда, в 2020-м - 3 миллиарда, в 2021-м - 2,9 миллиарда рублей.

Как отметил полпред, эти решения призваны улучшить качество жизни людей. Например, будут созданы более комфортные условия для обучения забайкальцев, их досуга и занятия спортом, повысится качество медицинских услуг, особое внимание уделят развитию дорожной сети и благоустройству населенных пунктов.

- Все мероприятия необходимо выполнить. Объекты должны быть сданы в срок,- подчеркнул Юрий Трутнев.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу профильным министерствам и ведомствам строго контролировать качество работ, принимать предупреждающие меры по отношению к подрядчикам.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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- Если мы увидим, что недобросовестный подрядчик не придерживается графика, немедленно будем расторгать контракт, чтобы минимизировать последствия, - сказал он.

Между тем многое по плану социального развития уже делается, и в первую очередь - в краевом здравоохранении. Например, в селе Знаменка Нерчинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. До конца нынешнего года приобретут ФАПы для 11 сел. Будет завершен первый этап капитального ремонта городской клинической больницы № 1 в Чите, запланировано проектирование туберкулезной и краевой детской клинической больниц. В этом же году начнется капитальный ремонт Хилокской ЦРБ. Закупаются два передвижных медицинских комплекса для Александрово-Заводской и Хилокской центральных районных больниц, а также специализированное оборудование для 18 учреждений здравоохранения. Кроме того, для края приобретут 52 автомобиля скорой помощи.

В крае начали покупать служебное жилье для медиков. В 2019-м обеспечат жильем 75 семей работников здравоохранения. Всего за три года будет выделено более 200 квартир.

19 мероприятий запланировано в 2019 году в сфере образования. Среди них - строительство детского сада по улице Космонавтов в Чите, капремонт девяти сельских школ, а также двух детских садов. А в 37 школах края обустроят в соответствии с санитарными требованиями туалетные комнаты. Предусмотрено и оснащение оборудованием и техникой колледжей и техникумов в Краснокаменске, Борзе, Приаргунске, Нерчинске, Могойтуе.

Также запланированы ремонт и строительство объектов культуры. Например, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию театра национальных культур "Забайкальские узоры", отремонтирован дом культуры в Балее и Гунэйский социально-культурный центр в Агинском районе.

До конца года разработают проектно-сметную документацию нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов, центра единоборств, лыжно-биатлонного комплекса и центра стрельбы из лука. Капитально отремонтируют многие спортивные объекты. В населенных пунктах построят 20 универсальных спортплощадок с искусственным покрытием, закупят 34 уличных тренажера.

А в рамках мероприятий по благоустройству будет приобретено 325 детских и 200 спортивных площадок, организовано водоснабжение в пострадавших от пожара селах Тасырхой и Шара.

Изменения коснутся и сферы пассажирского транспорта. Уже заключены контракты на приобретение 42 автобусов для краевой столицы. Первые шесть поставят в августе 2019 года. Дорожную сеть Читы ожидает масштабный ремонт, в этом году приведут в порядок 22,5 километра городских трасс. В нормативное состояние приведут 8,6 километра дорог регионального значения и 20 километров - местного.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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