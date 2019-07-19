На Колыме пропал директор горнодобывающей компании

Следственный комитет РФ по Магаданской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя Магадана. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Отмечается, что пропавший является директором горнодобывающей компании "Лидер". 10 мая 2019 года он ушел из дома и не вернулся. С этого момента мужчина не выходил на связь с родственниками, не объявлялся по месту жительства.

По данным следователей, пропавший собирался отправиться в город Сусуман, где находится участок предприятия, которым он руководил. Но туда он также не прибыл. До настоящего времени неизвестно, где он находится.