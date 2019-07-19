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19.07.2019 15:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На "Иннопроме" Ульяновская область обрела новых партнеров

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
В Екатеринбурге завершилась десятая юбилейная выставка "Иннопром". Активное участие в работе площадок приняла делегация Ульяновской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Андреем Тюриным. Он рассказал "РГ" о том, какую пользу регионы могли почерпнуть из этого мероприятия.
Первый зампредседателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин рассказал об итогах работы на выставке "Иннопром-2019". Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Первый зампредседателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин рассказал об итогах работы на выставке "Иннопром-2019". Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Первый зампредседателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин рассказал об итогах работы на выставке "Иннопром-2019". Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Андрей Сергеевич, что Ульяновской области дает участие в "Иннопроме"?

Андрей Тюрин: "Иннопром" - это главная промышленная выставка страны. Там презентуют все новинки техники, оборудования и услуг. Предприятия здесь ищут и находят потенциальных покупателей. Кроме того, "Иннопром" - это возможность для представителей регионов посмотреть на новые продукты, произведенные в России, "потрогать" их,  повстречаться с действующими партнерами, а также найти новых. И мы этой возможностью с удовольствием пользуемся. В этом году мы провели на выставке серию интересных встреч и наметили сотрудничество с целым рядом предприятий.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Что интересного показали на "Иннопроме-2019"

Что это за предприятия и в чем будет заключаться сотрудничество?

Андрей Тюрин: Речь, в частности, идет о предстоящих поставках новых трамвайных вагонов для нужд Ульяновска. В ближайшие три года нам предстоит обновить парк не менее чем на 70 вагонов. Это должны быть современные, комфортные и красивые трамваи, оборудованные кондиционерами, системами видеонаблюдения, доступные для маломобильных граждан, и при всем при этом энергоэффективные. Такая техника была представлена на "Иннопроме" двумя производителями. Это "ПК Транспортные системы" и корпорация "Уралвагонзавод". Трамвайные вагоны этих российских компаний сделаны из современных материалов, они удобны для пассажиров, обеспечены комфортными кабинами управления, гарантируют безопасность участников дорожного движения. Причем 80 процентов комплектующих - отечественного производства. Что важно для нас, обе компании имеют право на получение федеральной поддержки по программам Минпромторга России, что позволяет снизить стоимость трамвая в одновагонном исполнении на восемь миллионов рублей.

Кроме этого, удалось провести переговоры с генеральным директором холдинга "Швабе" Алексеем Патрикеевым. Обсудили вопросы модернизации системы уличного освещения в Ульяновске, которая давно назрела.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Иннопром" показал все возможности применения цифровых технологий

Продуктивное сотрудничество наметили с компанией "Цифра", которая занимается вопросами повышения эффективности производства на промышленных предприятиях. Для Ульяновской области это интересно, поскольку мы намерены участвовать в национальном проекте по повышению производительности труда. Специалисты "Цифры" с помощью современных технологий  анализируют эффективность использования оборудования, ищут "узкие" места и на основании полученных данных предлагают решения, позволяющие повысить эффективность. Компания активно сотрудничает с "Объединенной авиастроительной корпорацией", в том числе - с авиационным заводом в Ульяновске. Это сотрудничество показало свою эффективность, поэтому мы намерены распространить его и на другие ульяновские предприятия.

Кроме того, мы заключили важное соглашение о сотрудничестве с НПО "Конверсия". Оно касается поддержки ульяновских предприятий оборонно-промышленного комплекса. ОПК для Ульяновской области - одна из ключевых отраслей, а диверсификация "оборонки" - важная государственная задача. НПО "Конверсия" может помочь предприятиям в выработке соответствующих решений.
 
На "Иннопроме" были и иностранные участники. С ними удалось наладить конструктивный диалог?

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Экспозиция Турции открылась на выставке "Иннопром-2019"

Андрей Тюрин: Да, удалось. В частности, встретились с большой группой австрийских бизнесменов, обсудили разные проекты, начиная от переработки молочной продукции до производства оборудования для утилизации твердых коммунальных отходов. У них есть интересные проекты, которые позволяют не тратить больших средств на строительство грандиозных сооружений, а сделать небольшие локальные станции по  переработке отходов, что может быть актуально в некоторых наших районах, например, в Барышском.

Кроме того, пообщались с нашими уже действующими партнерами - турецкой компанией "Martur", которая активно наращивает компетенции в производстве автокомпонентов.

Как бы Вы оценили уровень организации выставки?

Андрей Тюрин: Уровень организации безупречный. Комфортная навигация, возможность пользоваться переговорными кабинами и услугами переводчиков. Все было организовано на высоком уровне.

Спасибо за то, что нашли время и ответили на наши вопросы!

Андрей Тюрин: Всего наилучшего!

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