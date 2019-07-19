В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере

В Нуримановском районе Башкирии шесть человек пострадали при взрыве, произошедшем на катере.

Как сообщили в СК РФ по республике, на Павловском водохранилище трое взрослых, а также трое детей 3, 9 и 17 лет катались на катере, двигатель которого заглох.

Когда люди попытались запустить двигатель, произошло возгорание паров бензина, затем последовал хлопок. В результате все шесть человек были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону проводится доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины случившегося.