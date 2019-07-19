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19.07.2019 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане обнаружили древний могильник

Текст: Олег Корякин

В Аксубаевском районе Татарстана обнаружено древнее захоронение. Археологи нашли его во время экспертизы земельных участков, по которым должен был пройти нефтепровод.

Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Могильник находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы. Его площадь около 2 гектар. Его включили в список выявленных объектов археологического наследия.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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Как пояснил "РГ" член-корреспондент Академии наук Татарстана Фаяз Хузин, скорее всего это булгарское захоронение домонгольского периода.

Дело в том, что в Аксубаевском районе много памятников, относящихся к Волжской Булгарии.

Но, не исключено, что погребения были сделаны во времена Золотой Орды.

- Это типичный мусульманский могильник. Тела расположены головой в сторону Мекки, она рука лежит на животе, другая вытянута вдоль тела. Они погребены без вещей, поэтому трудно определить точную дату. Это период от X века, когда булгарами был принят ислам и вплоть до XIV века.

Ученый уверен, что раз есть большой могильник, то неподалеку должно находиться и поселение. Но его археологам еще предстоит найти.

Общество История Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео
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