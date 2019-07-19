Президент РФ опроверг слухи о причинах наводнения в Иркутской области

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Тулуне, в Иркутской области, одна из местных жительниц предположила, что паводки в регионе были вызваны взрывными работами.

По ее словам, несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Это могло стать и причиной нового наводнения, предположила она.

Но президент ей возразил. "Нет причин, связанных с какими-то работами", - заявил он в беседе с пострадавшими от стихии в Тулуне.

Другая участница встречи также подняла вопрос о том, что паводки могли спровоцировать экологические причины. Например, вырубка леса. Здесь Путин согласился, что паводок мог быть не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Президент пообещал,что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

Путин в пятницу прилетел в Иркутскую область, чтобы лично проинспектировать, как ведется борьба с последствиями от наводнения.