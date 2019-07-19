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19.07.2019 17:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Визит облаченного в юбку красноярца в мэрию назвали перформансом

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Проход облаченного в юбку бородача в мэрию закрытого административного образования (ЗАТО) Железногорск оказался срежиссированным актом против "ханжества бюрократов".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Атаковать" вахту городской администрации необычным способом посетитель решил после того, как охрана не разрешила ему пройти в здание в шортах. Находчивый гражданин "перевоспитался" мгновенно: облачился в цветастую юбку.

На сей раз обомлевший служитель порядка спорить не посмел: в списке запрещенных мужскому полу одежд такой вариант не значится.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Размещенное в соцсетях видео зафиксировало, как солидный бородач в странном наряде беспрепятственно преодолевает строгий пост. Да еще и ерничает на публику: "Меня уже один раз в шортах отсюда завернули, так что пройду в юбке. Привет администрации Железногорска!".

Как выяснилось, герой дня, о котором теперь судачат все горожане, собирался оформить пропуск, без которого во владения ЗАТО не попасть.

Глава администрации Железногорска Игорь Куксин произошедшее воспринял с юмором.

- Объявление на вахте, в котором сказано, что в шортах вход запрещен, я видел, но о существовании дресс-кода, признаться, даже не знал, - сказал мэр корреспонденту "РГ". - Оказывается, постановление об этом было принято более 10 лет назад. И, кстати, ввести подобные ограничения тогда настоятельно попросили рядовые железногорцы. Многим не нравилось, что в официальное место люди приходят в неподобающем виде - в майках, спортивных костюмах. Разумеется, никаких санкций в отношении возмутителя спокойствия никто принимать не собирается. Наоборот, раз такой запрос возник, проведем в ближайшее время на специальном электронном городском ресурсе общественное голосование. Пусть земляки решают, оставлять нынешние правила для визитеров в мэрию или нет.

Комментарий

Сергей Комарицын, политолог, экс-пресс-секретарь губернатора Красноярского края:

- Мои знакомые железногорцы раскрыли "секрет": это был своеобразный перформанс. Так сказать, акт против "ханжества бюрократов". Юбку приготовили заранее и само действо на мобильные телефоны снимали, выкладывали в соцсети отнюдь не случайные зрители. Солидный бородатый мужик в цветастом женском облачении - ну, не забавно ли? Шутников в России, конечно, хватает. Город атомщиков и создателей космических спутников - не исключение. Однако порядок входа в режимные здания, безусловно, должен регламентироваться. Как для должностных лиц, так и для посетителей. Кстати, сейчас дресс-код чиновников стал значительно либеральнее. Раньше мужчина без галстука, тем более в джинсах, а женщина - в брюках или мини-юбке появиться в государственном учреждении даже не помышляли. Да и само понятие "делового стиля одежды" немного размылось. Тем не менее, какие-то рамки, по-моему, оставаться все же должны.

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