Водолазы обследуют озеро Халега, где расстреляли бойцов РККА

В Карачаево-Черкесии группа водолазов "Заоблачный фронт" проведет подводное обследование высокогорного озера Халега, которое расположено на высоте 3200 метров. Экспедиция пройдет в августе под эгидой Русского географического общества.

Как сообщает пресс-служба главы КЧР, поисковики будут разыскивать останки и элементы снаряжения советских солдат, погибших в Великую Отечественную войну при защите перевалов Кавказа. Согласно военным архивам на берегу озера фашистами были расстреляны 12 красноармейцев.

Так же есть данные, что в окрестностях озера 28 августа 1942 года 810-й стрелковый полк встретился в бою с передовым отрядом 1-й немецкой горнострелковой дивизии "Эдельвейс" и к концу дня полностью разгромил его.

Кроме того, экспедиция под руководством известного путешественника Эрнста Антонова проведет научное обследование флоры и фауны.

Напомним, что в прошлом году дайверы РГО обследовали в Карачаево-Черкесии озеро Лунное и установили новый рекорд России по высокогорным погружениям. В течение шести дней они регулярно опускались на дно озера, расположенного на высоте 2972 метра.