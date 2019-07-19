Студенты подготовили иконы для Царских врат на острове Кижи

Студенты факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета прошли практику на острове Кижи. Они подготовили шесть икон для Царских врат знаменитой Преображенской церкви.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника "Кижи", подобную работу студенты выполняли 20 лет назад. И вот теперь сотрудничество с университетом снова возобновилось. В своей практике будущие иконописцы ориентировались на единственную сохранившуюся икону Царских врат - образ Евангелиста Иоанна XVIII века.

Эта икона выполнена в стилистике традиционных "северных писем". Ей характерна наивная наглядность образов, декоративность, менее строгое следование канону. Такие иконы передавали дух северного народа и его представления о божественном.