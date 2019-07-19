Медики рассказали о состоянии детей после ДТП под Калининградом

Пятерых детей, пострадавших в ДТП с бензовозом, доставили в Калининград в Детскую областную больницу. Состояние четверых из них - тяжелое, одного ребенка - крайне тяжелое. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калининградской области.

Водителя микроавтобуса, в котором ехали дети, также доставили в Калининград в Больницу скорой медицинской помощи. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, происшествие случилось сегодня, 19 июля, примерно в 12 часов дня неподалеку от города Гвардейска. Микроавтобус, совершая поворот налево, не уступил дорогу бензовозу. Пострадали водитель микроавтобуса и пятеро несовершеннолетних пассажиров, в том числе младенец 2019 года рождения. Бензовоз опрокинулся в кювет.

Сейчас полиция проводит проверку. На место происшествия в связи с угрозой разлива нефтепродуктов выехали сотрудники МЧС.

Глава региона Антон Алиханов в своем аккаунте в Instagram сообщил, что на этом участке ранее уже происходили ДТП. "В ближайшие дни поручил подробно разобрать причины аварии и принять исчерпывающие меры для недопущения таких ситуаций в будущем (запрет левого поворота, установление светофора или другие). И, конечно, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал губернатор.