На Соловках почтили память героев Северного флота

На Соловецких островах прошли памятные торжества, посвященные 80-летию легендарного учебного отряда Северного флота.

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, почтить память защитников Заполярья и других рубежей страны собрались ветераны и нынешние ученики Соловецкой школы юнг, представители министерства обороны РФ, Северного флота и регионального правительства.

Праздник начался с митинга и возложения цветов к памятнику воспитанникам учебного отряда СФ и школы юнг, погибшим в Великую Отечественную войну. Символом связи поколений стало посвящение в юнармейцы участников современной школы юнг, которая каждое лето собирает на архипелаге ребят, влюбленных в море.

- Соловки - это форпост России. Наша задача - бережно хранить историческую память. Правительство области во взаимодействии с Северным флотом развивает морское направление патриотического воспитания. Более чем за десять лет летняя Соловецкая школа юнг стала межрегиональной. И мы будем развивать этот проект дальше, чтобы выйти на международный уровень, - отметил председатель правительства Поморья Алексей Алсуфьев.

В рамках торжеств музею учебного отряда передали мемориальную доску, посвященную начальнику Соловецкой школы юнг в 1943-1944 годах Николаю Авраамову. В гавани прошли шлюпочные гонки, в монастыре отслужили молебен.

Учебный отряд по подготовке младших командиров для ВМФ был создан на Соловках в 1939 году. Он выпускал зенитчиков, мотористов, боцманов и другие военно-морские кадры, которые потом воевали в Заполярье, на Ленинградском направлении и сражались с японскими войсками. В 1942 году на базе отряда открылась знаменитая школа юнг, куда стали приезжать 15-16-летние мальчишки, чтобы научиться защищать родину в морскому бою.

Нынешний праздник на Соловках также был приурочен к 75-летию Петсамо-Киркенесской операции, развернувшейся осенью 1944 года. Тогда бойцы Карельского фронта и Северного флота разгромили фашистские войска на севере Финляндии и Норвегии.