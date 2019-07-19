На Соловках почтили память героев Северного флота

Новости

Гилерме остается в "Локомотиве" еще на три года 18:08
Глава FIG поблагодарил РФ за юниорский ЧМ по художественной гимнастике 18:05
Hyundai подготовил для Solaris новый мотор 18:03
Аэрофлот признан лучшей компанией Европы по пунктуальности полетов 17:48
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17 17:48
Зеленский уволил посла Украины в США по политическим причинам 17:47
"Ростов" пригрозил "Арсеналу" санкциями за Мирзова 17:45
Студенты подготовили иконы для Царских врат на острове Кижи 17:42
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 17:27
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд 17:26
В Дании найдена 1000-летняя могила славянской валькирии 17:21
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара 17:20
В ДНР снова подтвердили приверженность Минским соглашениям 17:17
Полиция разыскивает лыжника, насмерть сбившего женщину в Москве 17:02
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ 17:01
Водолазы обследуют озеро Халега, где расстреляли бойцов РККА 16:57
Названа стоимость отдыха Месси и его семьи на Карибах 16:56
Два участника нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на 15 лет 16:52
МИД указал на бесполезность новых антироссийских санкций США 16:46
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП под Калининградом 16:42
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор 16:37
В Геленджике изъяли 15 измученных животных 16:34
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой 16:29
Петербурженка "похоронила" дочь во дворе многоэтажки 16:29
Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 17:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Соловках почтили память героев Северного флота

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

На Соловецких островах прошли памятные торжества, посвященные 80-летию легендарного учебного отряда Северного флота.

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, почтить память защитников Заполярья и других рубежей страны собрались ветераны и нынешние ученики Соловецкой школы юнг, представители министерства обороны РФ, Северного флота и регионального правительства.

Праздник начался с митинга и возложения цветов к памятнику воспитанникам учебного отряда СФ и школы юнг, погибшим в Великую Отечественную войну. Символом связи поколений стало посвящение в юнармейцы участников современной школы юнг, которая каждое лето собирает на архипелаге ребят, влюбленных в море.

Фото: Татьяна Сухановская/ РГ
В Финляндии поставили памятник пропавшему батальону Красной Армии

- Соловки - это форпост России. Наша задача - бережно хранить историческую память. Правительство области во взаимодействии с Северным флотом развивает морское направление патриотического воспитания. Более чем за десять лет летняя Соловецкая школа юнг стала межрегиональной. И мы будем развивать этот проект дальше, чтобы выйти на международный уровень, - отметил председатель правительства Поморья Алексей Алсуфьев.

В рамках торжеств музею учебного отряда передали мемориальную доску, посвященную начальнику Соловецкой школы юнг в 1943-1944 годах Николаю Авраамову. В гавани прошли шлюпочные гонки, в монастыре отслужили молебен.

Учебный отряд по подготовке младших командиров для ВМФ был создан на Соловках в 1939 году. Он выпускал зенитчиков, мотористов, боцманов и другие военно-морские кадры, которые потом воевали в Заполярье, на Ленинградском направлении и сражались с японскими войсками. В 1942 году на базе отряда открылась знаменитая школа юнг, куда стали приезжать 15-16-летние мальчишки, чтобы научиться защищать родину в морскому бою.

Нынешний праздник на Соловках также был приурочен к 75-летию Петсамо-Киркенесской операции, развернувшейся осенью 1944 года. Тогда бойцы Карельского фронта и Северного флота разгромили фашистские войска на севере Финляндии и Норвегии.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона