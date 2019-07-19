Недвижимость осужденного за педофилию жителя Карелии выставят на торги

Служба судебных приставов Карелии выставит на торги квартиру, гараж и катер осужденного гражданина Р., сообщает пресс-служба ведомства. Гражданин не оплатил присужденный судом штраф в сумме 16,5 миллиона рублей.

Речь идет об Иване Романове, советнике экс-директора музея-заповедника "Кижи". Именно его приговорили по совокупности преступлений к 21 году лишения свободы и штрафу в 16,5 миллиона рублей.

Напомним, Романов был задержан за действия сексуального характера в отношении курсантов Речного училища. Двое из них ушли из жизни.

Как добавили в пресс-службе УФССП Карелии, квартиру, гаражный бокс и подсобное помещение вскрыли и осмотрели. Квартиру и хозпомещения оценили в чуть более 10 миллионов рублей, а гараж - 1,4 миллиона, моторное судно - в один миллион рублей. По истечении десяти дней имущество будет передано на торги. Стоимость всего перечисленного покрывает большую часть задолженности в пользу государства.