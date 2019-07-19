В Карелии пропала лодка с супружеской парой и псом

В Карелии разыскивают двух жителей Москвы, которые пропали при сплаве на байдарке. Последний раз они выходили на связь 7 июля из поселка Амбарный.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Карелии, мужчина и женщина, оба 1990 года рождения, 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское в Лоухском районе республики.

Вдоль берега Белого моря они должны были добраться в деревню Полонга. Но к месту назначения не прибыли. С ними в байдарке была собака породы бигль.

Как уточнили в МЧС Карелии, в республике занимаются поиском супружеской пары, которые известно, что пропавшие являются опытными туристами. Их ищут два отряда спасателей.