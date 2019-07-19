В Петербурге инвесторы возведут школы и детсады за свой счет

В Санкт-Петербурге компании-инвесторы по соглашению с властями города за счет внебюджетных средств возведут 22 социальных объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, объемы социального строительства были обсуждены на совещании с инвесторами. В нем приняли участие 13 компаний, которые уже строят 20 социальных объектов на территории своих жилых комплексов.

В целом в 2019 году в Санкт-Петербурге за счет внебюджетных средств планируется возвести 22 социальных объекта.

В городском комитете по строительству привели такие данные: в рамках заключенных с инвесторами соглашений в текущем году должно быть построено 15 детских садов (шесть из них уже введено в эксплуатацию) и четыре школы (введено три). Кроме того, уже сдан один кабинет врача и подростково-молодежный клуб.

"На 2020 год запланировано строительство 23 объектов социальной инфраструктуры по заключенным соглашениям с инвесторами, - сообщили в Комитете по строительству. - Это будут 15 детских садов, две школы, три кабинета врача и три объекта иного назначения".

По словам замглавы комитета Евгения Барановского, одна из главных задач сейчас - синхронизировать сроки. Социальные объекты в комплексах должны быть сданы в эксплуатацию к моменту сдачи жилых новостроек.