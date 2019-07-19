В Петербурге появится аллея-алфавит

В Петербурге на улице Казанской возле дома 3А будет заложена аллея Тотального диктанта. Как сообщает комитет по науке и высшей школе, аллея будет состоять из тридцати трех лип, каждое дерево станет символизировать одну из букв алфавита.

Торжественная закладка аллеи пройдет 23 июля. Какое дерево за какую букву будет отвечать, пока еще не решено.

В комитете по науке и высшей школе отмечают, что рядом с аллеей появится ящик для сбора предложений граждан.

Кроме того, каждый петербуржец сможет принять участие в посадке деревьев. Начало акции в 11.00.