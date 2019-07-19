В Петербурге завели дело на капитана судна, протаранившего набережную

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура возбудила два административных дела по итогам проверки, проведенной по факту так называемого навала судна "Метеор-186" на Дворцовую набережную.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была организована еще 15 июля. Напомним, в тот день около 18:30 теплоход "Метеор" фактически протаранил набережную.

Прокурорские работники выяснили, что прогулочное судно принадлежит ООО "Нева Тревел Компани". Установлено, что происшествие произошло по завершению экскурсионной прогулки.

Капитан попросту не справился с управлением при швартовке. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, все они были благополучно высажены на причал. Само судно получило повреждения носовой части.

"В действиях капитана выявлены нарушения Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации и Правил ведения судовой роли на судах внутреннего водного транспорта", - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По мотивам проверки было возбуждено два административных дела: по ст. 11.7 КоАП РФ (нарушение судоводителем правил плавания) и ст. 11.13 КоАП РФ (выпуск в плавание судна лицом, ответственным за его эксплуатацию, без документов).

Кроме того, в адрес гендиректора компании-собственника внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений взяты на контроль.