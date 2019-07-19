На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку

Сотрудника администрации города Новороссийска правоохранители заподозрили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста местной газеты.

Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ. Она подозревается "в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста местной газеты".

По версии следствия, 23 июня 2019 года корреспондент издания "Наша газета Новороссийск" посетила особо охраняемую природную территорию с целью подготовки статьи о прорыве канализационного коллектора. Как утверждают местные жители, в районе Суджукской косы и пляжа Алексино из-за аварии нечистоты якобы поступали прямо в озеро Соленое, соединяющееся с Черным морем.

По информации СУ СКР по Кубани, "находившаяся там сотрудник администрации, будучи недовольная действиями журналиста, направленными на получение информации, выхватила из ее рук мобильный телефон, на который та производила видеозапись, и причинила ей ссадину в области грудной клетки".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.