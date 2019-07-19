Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" на учениях в Крыму сбил летящую к нему противокорабельную крылатую ракету. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Ракета-мишень "Прогресс" была выпущена противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования "Утес".

- Перед личным составом комплекса "Утес" была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие, - сообщил Рулев.

Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" в ответ должен был отследить ракету и поразить из зенитного ракетного комплекса "Штиль". Выполнение задания отслеживалось с помощью беспилотников.

- Совместные учения проводятся для подготовки личного состава к выполнению боевых задач, отработки механизма взаимодействия, - рассказал замкомандира берегового ракетного дивизиона "Утес", майор Сергей Великанов. - С берегового комплекса "Утес" в назначенное время ушла ракета-мишень. Личным составом фрегата "Адмирал Макаров" мишень была поражена в заданной точке.

Район проведения учений был закрыт для прохода судов. Для этого были привлечены 17 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ, а также самолеты морской авиации флота.