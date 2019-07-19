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19.07.2019 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму найден неразграбленный склеп античных воинов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На юго-востоке Крыма при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул специалисты Института археологии РАН и фонда "Археология" обнаружили первый в этом сезоне неразграбленный античный склеп. Об этом "РГ" сообщил представитель фонда "Археология" Олег Марков.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул

На прибрежном плато рядом с поселком Яковенково обнаружены скелеты 12 погребенных, лежащих друг на друге в два слоя. Скорее всего, захоронение принадлежало какой-то знатной боспорской семье или одному роду, который производил захоронения в этом месте на протяжении нескольких веков. Рядом с одним из скелетов найден окислившийся со временем меч. Также среди находок - бронзовые украшения, фрагменты посуды, бронзовые пряжки с ремней и украшения.

- Это редкое погребение и довольно редкий случай, когда удается найти неразграбленный склеп, - говорит археолог Олег Марков. - Сначала мы думали, что это так называемое вторичное погребение, потому что в IX веке, в Средневековье, там уже обитали представители салтово-маяцкой культуры - это жители Хазарского каганата. Но оказалось, что это именно античное погребение I века до нашей эры - I века нашей эры.

Как предполагают археологи, обнаруженный некрополь является частью древнего поселения, около 500 метров которого за последние два тысячелетия "съело" море. Ведь раскопки ведутся почти у самой кромки обрыва. Но есть все основания предполагать, что в обнаруженном склепе основные находки еще впереди.

Фото: Пресс-служба депутата Госдумы РФ от РК Руслана Бальбека
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- Сейчас мы зачищаем костяки, и когда мы их поднимем, скорее всего, обнаружим под ними остальные артефакты, которые лежали под телами, - пояснил Олег Марков. - Ведь после захоронения, все, что было на покойниках, постепенно проваливалось в толщу грунта. Похороненные - это, скорее всего, военизированные сарматы, потому что считается, что именно они в это время пришли к власти на Боспоре.

Справка "РГ"

В 2019 года специалисты фонда "Археология" работают на Кыз-Ауле пятый год подряд. В прошлые сезоны исследованы более 2000 квадратных метров некрополя, вскрыты несколько десятков погребений и расчищены шесть античных монументальных склепов. Некрополь Кыз-Аул представляет собой интереснейший античный памятник археологии, на котором в период с I века до н.э. по I век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. По мнению некоторых ученых некрополь принадлежал городу Китей. В 2018 году в одном из захоронений было найдено изображение Геракла, вырезанное на стенах склепа. Экспедиция в районе поселка Яковенково (Кыз-Аул) будет проходить по 27 августа 2019 года.

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