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19.07.2019 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тюменью задержали курьера с восемью килограммами наркотиков

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Тюменской области задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ.

"Следствие предполагает, что мужчина выполнял роль межрегионального курьера, в обязанности которого входило оборудование тайников на территории различных субъектов", - передает пресс-центр МВД России.

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В мае фигурант приехал в один из городов Московской области, где в лесу по указанным куратором координатам нашел тайник с большой партией наркотиков. Он доставил зелье в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для сбыта. Правда, воплотить в жизнь план не успел: его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

При себе и дома у подозреваемого нашли более 3,4 килограмма "синтетики" и более 400 граммов психотропного вещества. В общей сложности из тайников в разных городах Тюменской области изъято свыше четырех килограммов запрещенных веществ.

Курьера поместили под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Борьба с наркотиками
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