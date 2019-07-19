Вышел русский трейлер продолжения "Лучшего стрелка" с Томом Крузом

Стремительные самолеты - даже в статике, не менее стремительный мотоцикл, мужественные лица, пейзажи, пафосные речи и отважный 57-летний Том Круз - многим этого для счастья вполне достаточно.

Несмотря на то, что первый трейлер сиквела мегахита 1986 года "Лучший стрелок" - "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) выглядит не особо возбуждающе.

Дебютный ролик картины Круз представил на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего. Его локализованная версия доступна на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.

Режиссер - Джозеф Косински ("Обливион", "Трон: Наследие").

В ролях: Вэл Килмер, возвращающийся к роли Тома "Айсмэна" Казански, Майлз Теллер, Дженнифер Коннели, Глен Пауэлл, Томасин Макензи, Эд Харрис.

Российская премьера - 25 июля 2020 года.

В оригинальном "Стрелке", помимо Круза, снялись Келли МакГиллис, Энтони Эдвардс, Том Скеррит и Майкл Айронсайд.

При бюджете в пятнадцать миллионов фильм собрал в прокате 357, четыре номинанации на "Оскар" (в итоге взял статуэтку за лучшую песню) и стал одной из "визиток" Круза.