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19 июля 2019 г.

Указ губернатора Ярославской области от 18 июля 2019 года № 223 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 19 июля 2019 г.

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 573 рубля;

для трудоспособного населения - 11 631 рублей;

для пенсионеров - 8 611 рублей;

для детей - 10 571 рубль.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю.Миронов

 

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