Белорусского комика не впустили на Украину из-за Крыма

Белорусский комик Ваня Усович не смог попасть на Украину.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на украинские СМИ, молодой артист ехал в Киев, где у него был запланирован концерт.

Мероприятие в итоге пришлось отменить за полчаса до заявленного начала. При этом все билеты были распроданы. Организаторы возвращают за них деньги.

В качестве причины отказа украинских властей разрешить Усовичу въезд называется его визит в Крым в 2016 году.

Ранее российская телеведущая Дана Борисова ответила на выпады в свой адрес со стороны украинских националистов, требовавших не впускать её в страну.