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Белорусского комика не впустили на Украину из-за Крыма

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    20.07.2019, 20:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Белорусский комик Ваня Усович не смог попасть на Украину.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на украинские СМИ, молодой артист ехал в Киев, где у него был запланирован концерт.

Мероприятие в итоге пришлось отменить за полчаса до заявленного начала. При этом все билеты были распроданы. Организаторы возвращают за них деньги.

В качестве причины отказа украинских властей разрешить Усовичу въезд называется его визит в Крым в 2016 году.

Ранее российская телеведущая Дана Борисова ответила на выпады в свой адрес со стороны украинских националистов, требовавших не впускать её в страну.

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