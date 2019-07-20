Бондарь завоевал для РФ первую личную медаль на вышке с 2007 года

Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

По итогам шести попыток Бондарь набрал 541,05 балла, уступив двум китайцам - чемпиону Ян Цзяню (598,65 балла) и обладателю "серебра" Ян Хао (585,75).

Кроме того, все 12 участников финала получили лицензии на Олимпийские игры-2020.

Ранее на чемпионате мира в Южной Корее Бондарь вместе с Виктором Минибаевым завоевал "серебро" в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, тем самым повторив результат, показанный два года назад на ЧМ в Будапеште.

Что касается индивидуальной "бронзы" Бондаря, то в последний раз медаль в этом виде программы у россиян была на ЧМ-2007. В Мельбурне Глеб Гальперин завоевал чемпионский титул.