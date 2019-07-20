Новости

Бондарь завоевал для РФ первую личную медаль на вышке с 2007 года 18:32
В Москве экстренно эвакуирован ТЦ "Океания" 18:17
Новый кроссовер Toyota: дата премьеры, мотор и цена 17:59
Сергей Шнуров станет наставником в "Голосе" 17:55
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений 17:45
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне 17:44
День шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек 17:36
В Москве завершился митинг оппозиции 17:07
Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов 16:34
Сергей Лазарев стал президентом Шахматной федерации Москвы 16:30
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице 16:26
Создатели рассказали о роли "Джесси Пинкмана" в "Мире Дикого Запада" 16:16
"Все хорошо": В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 16:05
Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве 16:02
Посольство РФ прокомментировало задержание россиян на британском танкере 15:49
В Петрозаводске мировые силачи сдвинули с места российский танк Т-80 15:20
Создатель старого "Оно" подал в суд на создателей нового "Оно" 15:15
В Венеции туристов оштрафовали и выгнали из города за кофе на мосту 15:08
На ВДНХ откроется выставка уникальных часов 14:46
Бойко заявил о важности российского рынка для Украины 14:37
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро 14:36
В Киеве зарегистрировано 600 нарушений избирательного законодательства 14:35
Ученые рассказали о возможной связи рентгена и рака 14:30
Видео: у нового "Терминатора" будет "взрослый" рейтинг R 14:07
На флоте готовятся к десантной операции и главному военно-морскому параду 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 18:32
Рубрика: Спорт

Бондарь завоевал для РФ первую личную медаль на вышке с 2007 года

Текст: Анна Козина (Кванджу)

Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

По итогам шести попыток Бондарь набрал 541,05 балла, уступив двум китайцам - чемпиону Ян Цзяню (598,65 балла) и обладателю "серебра" Ян Хао (585,75).
Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на ЧМ

Кроме того, все 12 участников финала получили лицензии на Олимпийские игры-2020.

Ранее на чемпионате мира в Южной Корее Бондарь вместе с Виктором Минибаевым завоевал "серебро" в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, тем самым повторив результат, показанный два года назад на ЧМ в Будапеште.

Что касается индивидуальной "бронзы" Бондаря, то в последний раз медаль в этом виде программы у россиян была на ЧМ-2007. В Мельбурне Глеб Гальперин завоевал чемпионский титул.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ прокомментировало задержание россиян на британском танкере
Полторак выгородил Зеленского за неуместный поступок
В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня
Экипаж "Союз МС-13" сегодня стартует к МКС
S&P подтвердило кредитный рейтинг России инвестиционного уровня