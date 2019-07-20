Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов

Российская телеведущая Дана Борисова среагировала на "истерику украинских националистов", поднявшуюся в социальных сетях по поводу приезда артистки в Киев. Где она сфотографировалась, в том числе, на "майдане Незалежности".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🔥💜😘Сегодня на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном #киев 🙏В своё время жила в этом городе 3 месяца ,снималась в культовой «Зiрка + Зiрка» и «Блондинки в Загоне» ,где вообще была ведущей этого популярного юмористического 😂😂😂шоу 👍На этот раз приехала на сьемки для #пятница😉,подробности съёмок просили не разглашать 🙈🙈🙈В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко 🔥🔥🔥🔥Спасибо дорогому киевскому другу @deniskonovalov 😘за чудесное общение ,и поход в самый Модный и закрытый киевский ресторан 👍#данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #киев💙💛 #украина🇺🇦 #лето2019
Как отметила 43-летняя журналистка, подобную реакцию вполне можно было ожидать. Но это не значит, что она стала негативно теперь относиться к Украине.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
💜🙏😘И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного #киев💙💛 .Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями,украинскими артистами 😉👍,с которыми в своё время нехило тусили Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ ,с горилкой 🙈🙈🙈и салом . @vkozlovskiy 💕, Не ангелы 👼,надеюсь всех увидеть 😃😘Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней .Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра ,задавали ,конечно вопросы и немного потрясли вещи 😃♀️Но впустили в Киев ,спокойно ,тихо и мирно 💕☔️Так что все сюда 👍👍👍Мы за мир и дружбу 💜💜💜 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #украина🇺🇦 #лето2019 #пацанки4
"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее", - прокомментировала Борисова RT, пояснив, что ранее "снималась в украинских шоу, была ведущей".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🙏😘💜Приветик ,мои дорогие из Киева .После вчерашнего конфуза ,когда назвала Михайловский собор ⛪ Киево Печерской Лаврой 🙈♀️и не могла понять ,почему он особо не впечатлил 😉исправила ошибку и со своим поклонницами в #киев ,которые забрали сегодня из отеля и составили компанию ,наконец то посетила ее 🙏Спокойное ,тихое и благостное место .А Пещера со святыми мощами ,в том числе Ильи Муромца ,произвела НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 🙏🙏🙏Девочки , @kristi7710 😘 и @annabellar007 😇СПАСИБО ВАМ 💙 А вы любите в каждом новом городе первым делам посещать его Храмы?Жду обратную связь 💯 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #лето2019 #пацанки4
Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре, Белорусская ССР. Вскоре ее семья переехала в Норильск. Учась в школе, несколько лет работала диктором в Норильской ГТРК, где вела молодежную передачу. В 1993-м поступила на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и в том же году, выиграв конкурс, стала ведущей программы "Армейский магазин".
В 2006-м дебютировала в кино эпизодической ролью в фильме "Медвежья охота".