Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов

Российская телеведущая Дана Борисова среагировала на "истерику украинских националистов", поднявшуюся в социальных сетях по поводу приезда артистки в Киев. Где она сфотографировалась, в том числе, на "майдане Незалежности".

Как отметила 43-летняя журналистка, подобную реакцию вполне можно было ожидать. Но это не значит, что она стала негативно теперь относиться к Украине.

"К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее", - прокомментировала Борисова RT, пояснив, что ранее "снималась в украинских шоу, была ведущей".

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре, Белорусская ССР. Вскоре ее семья переехала в Норильск. Учась в школе, несколько лет работала диктором в Норильской ГТРК, где вела молодежную передачу. В 1993-м поступила на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и в том же году, выиграв конкурс, стала ведущей программы "Армейский магазин".

В 2006-м дебютировала в кино эпизодической ролью в фильме "Медвежья охота".