Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси

В связи с 75-летием освобождения Беларуси от гитлеровской оккупации и в целях реализации принципа гуманизма Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии", сообщили 20 июля в пресс-службе белорусского лидера.

Этом документом, пояснили источники в администрации президента РБ, планируется освободить около шести тысяч осужденных от уголовного наказания, в том числе из мест лишения свободы - около двух тысяч человек. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Документом определены, в частности, категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах и лицах, имеющих детей в возрасте до 18 лет, достигших пенсионного возраста, инвалидах I и II групп, больных онкологическими заболеваниями, ветеранах боевых действий, получивших ранения в период прохождения службы, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и некоторые другие категории осужденных.

С учетом сложившейся практики, уточнили в пресс-службе, применения амнистии не распространяется на лиц, к которым в течение 2014-2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление.

Кроме того, под статьи закона не попадают осужденные, которые не возместили причиненный преступлениями вред, не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; приговоренных судом за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.