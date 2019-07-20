Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Число отравившихся едой из торговых автоматов в московских офисных центрах достигло 75 человек, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. У всех пострадавших острая кишечная инфекция, большинству поставлен диагноз сальмонеллёз.

"Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния", - рассказали в ведомстве и подчеркнули, что рост числа заболевших связан не с новыми случаями, а с поздним обращением за медицинской помощью.

Напомним, информация о массовом отравлении едой из торговых автоматов под брендом Healthy food, установленных в офисных центрах Москвы, впервые появилась 16 июля. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, которое показало, что в цехе по производству еды для автоматов не соблюдали санитарные требования.

В частности, сырье хранили вместе с готовой продукцией, часть холодильников были неисправны, на кухне нашлись пророченные продукты, у сотрудников оказались не в порядке медицинские документы.

Производство еды, а также торговые автоматы после начала расследования были закрыты, из оборота изъято около трех тонн сырья и готовой еды.